Législatives 2022 : La coalition Bokk Gis Gis rencontre les jeunes du Fouta.

De passage dans le Nord-est du Sénégal, la tête de liste nationale de Bokk Gis Gis, le président Pape Diop, a reçu en audience les jeunes de Benno Bokk Yakaar de Semmé, dans le département de Kanel, région de Matam. La jeunesse républicaine, conduite par Ciré Sangote, a magnifié les qualités de la tête de liste nationale de Bokk Gis Gis Liggeey qui ne prône que la paix et le sens des responsabilités, contrairement à d'autres dans l’espace politique.



Les visiteurs ont échangé avec le leader de Bokk Gis Gis sur quelques problèmes qu’ils rencontrent dans leur localité. En effet, Guédé sombre dans la crise et pour la sortir de cette situation, ils ont demandé à Pape Diop de mettre la main à la pâte dans cette partie du Nord du Sénégal pour intervenir efficacement sur leurs difficultés.



La tête de liste, insensible à leur requête, leur demandera de soutenir sa liste pour disposer de la majorité et s’associer efficacement dans l’hémicycle...



La tête de liste nationale de la Coalition Bokk Gis Gis Liggeey, Pape Diop s’est rendu par la suite à Kanel. Après avoir quitté Semmé, Pape Diop s'est rendu à Waoundé. À pied, à cheval, Jakarta, sur des chariots et autres moyens de transport, des gens de tous horizons, ont acclamé la délégation du Président Pape Diop tête de liste Nationale de la Coalition Bokk GIS GIS LIGGEEY.



Une population que Pape Diop n’a pas manqué de remercier surtout la tête de liste départementale Ibrahima Semega. Pape Diop a assuré que la victoire était acquise dans cette partie du Sénégal.