Législatives 2022 : L’appel de Pape Diop, tête de liste Bokk Gis Gis Liguey aux acteurs pour renforcer la paix sociale.

A l’occasion de la fête de la Tabaski coïncidant avec le début de la campagne électorale, la tête de liste nationale de la coalition Bokk Gis Gis Liguey Pape Diop a en profité pour s’adresser aux acteurs politiques après avoir prier pour la communauté musulmane et ceux qui sont décédés.



« Je souhaite que la campagne qui s’ouvre soit apaisée et que le débat autour des idées émises par les uns et les autres et des programmes présentés par les huit coalitions en lice soit au-dessus de toute autre considération et que soit bannie toute violence physique ou même verbale »



« N’oublions pas que si nous voulons un Sénégal ou règnent la paix et la cohésion nationale, nous devons faire preuve de retenue et d’un sens élevé de la responsabilité durant cette campagne. Je formule le vœu que tous les acteurs concernés par l’organisation (ministère de l’Intérieur, l’Administration territoriale, la CENA, les juridictions impliquées, les partis politiques et la société civile), fassent preuve de sagesse et de sens des responsabilités afin que cette échéance ne soit pas une menace pour la paix civile et la cohésion nationale, quels qu’en soient les enjeux » a lancé Pape Diop qui s’est exprimé après la prière de la Tabaski en réitérant à nouveau sa solidarité à tous les compatriotes qui traversent des moments difficiles et de prier pour eux afin que cette situation soit vite dépassée.