Législatives 2022 : « Globalement, les jeunes se sont engagés à travailler avec la coalition BBY » (Amadou Bâ)

Amadou Bâ a reçu en audience, ce 16 juillet, les mouvements de jeunes des Parcelles Assainies. Le but est de fédérer l’ensemble des organisations pour cheminer ensemble vers les législatives du 31 juillet 2022. Plusieurs groupes ont été reçus par le responsables de la coalition BBY dans la zone.



« Globalement les jeunes se sont engagés à travailler et à redoubler d’efforts que cela soit au niveau de la Cojer ou du mouvement des étudiants, entre autres », a-t-il expliqué. Pour lui, les discussions tournent sur les modalités pratiques de leur engagement et pour cela, tout ce qui doit se faire se fera pour assurer à la coalition présidentielle une victoire éclatante au soir du scrutin du 31 juillet prochain...