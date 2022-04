Législatives 2022 : Engagée dans la collecte de parrainage, Bokk Gis Gis s’ouvre à toute alliance.

Comme il l’avait annoncé au lendemain des élections locales qui ne lui ont pas donné les résultats attendus, le leader de la convergence démocratique Bokk Gis Gis se projette déjà sur les législatives du 31 juillet 2022.



Sur l’étendue du territoire national, l’ancien maire de Dakar est déjà plein dans la collecte de parrainages et compte disposer de listes dans tous les départements de même qu’à l’étranger.



À la veille d’élections législatives, la Convergence démocratique semble tirer les leçons des élections locales. Ainsi, Pape Diop n'exclut pas de coaliser avec d’autres forces politiques.



Une suite de son souhait exprimé au lendemain des résultats des dernières élections où il avait décidé d’engager de larges discussions avec toutes les forces politiques et les organisations associatives et citoyennes disposées à bâtir une grande coalition autour de Bokk Gis Gis pour aller à la conquête des suffrages des sénégalais afin qu’à l’issue de ces législatives, une vraie Assemblée de rupture soit mise en place.