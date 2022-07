Législatives 2022 (Dieuppeul – Derklé) : Bamba Fall demande à Sadikh Bèye et Birane Ngom de renverser le maire Cheikh Gueye et Yewwi…

Défaite dans la commune de Dieuppeul – Derklé par la Coalition Yewwi, Benno Bokk Yakaar peut renverser la tendance lors des législatives du 31 juillet. Pour se faire, le maire de la Médina estime que les leaders de la localité à savoir Birane Ngom et Ababacar Sadikh Bèye, doivent faire front et renverser l’actuel maire, Cheikh Gueye, et donc la coalition Yewwi Askan Wi qui y serait minoritaire selon Bamba Fall...