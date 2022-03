Législatives 2022 : Démarrage de la révision exceptionnelle des listes électorales ce lundi.

Comme l'avait annoncé le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, Antoine Félix Diome, la révision exceptionnelle des listes électorales va débuter du lundi 7 au 31 mars 2022.



En effet, cette révision va concerner essentiellement les citoyens qui auront 18 ans le jour du scrutin mais aussi, ceux qui ont changé de circonscription ou d'adresse électorale. De même, les sénégalais de l'extérieur seront également concernés par cette révision en perspective des élections législatives prévues le 31 juillet 2022.



Aussi, sont pris en compte les sénégalais qui ont un changement de statut d'un militaire ou paramilitaire redevenu civil ou inversement ainsi que la radiation d'électeurs décédés et frappés d'incapacité du fait de la loi ou ceux ne désirant plus figurer sur les listes électorales.