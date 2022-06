Le député de la mouvance présidentielle, Seydou Diouf, leader du PPPC, calme le jeu en ce qui concerne les recours introduits par les partis politiques.



Selon ce dernier, "c'est au Conseil Constitutionnel de trancher et que force restera à la loi. Moi je ne sais pas de quoi demain sera fait. On a vu à Dakar ce qui s'est passé. Le Conseil Constitutionnel est le seul habilité à dire le droit et à rétablir la liste de Yaw dans ses droits. Nous avons vu que des recours ont été intentés. Je trouve que ce n'est pas responsable, quand on formule un recours sans avoir confiance en la justice de ce pays, en la capacité de cette juridiction et dire que cette juridiction ne sert à rien, cela pose problème. C'est irresponsable de dire aux populations sortez dans la rue, venez manifester. En mars il y a 14 garçons qui sont morts. Ils veulent juste installer le chaos pour des raisons politiciennes. Mais ils n'ont qu'à arrêter. Car cela ne se justifie pas et ce n'est pas une question de pouvoir mais de responsabilité surtout des parents car ce sont leurs progénitures qui meurent lors de ces manifestations", a-t-il fustigé faisant allusion aux messages lancés par les leaders de l'opposition.



Interpellé sur les risques de cohabitations à l'Assemblée Nationale, le député s'est voulu ferme "l'opposition doit savoir raison garder car la cohabitation au Sénégal n'est pas envisageable, pour le bien et la stabilité du pays... J'ai l'impression qu'ils n'ont pas de programme à présenter au Sénégalais. Ils demandent juste la cohabitation", a ajouté Seydou Diouf.



C'était en marge d'une rencontre du secrétariat national du Ppc organisée ce 1er juin à Rufisque...