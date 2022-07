Législatives 2022 : Cheikh Kanté désigné président du comité électoral départemental de Fatick par Macky Sall…

Une mission spéciale envoyée par le président Macky Sall, s’est rendue dans la région de Fatick ce samedi matin pour procéder à l’installation du comité électoral départemental.



Sous la diligence du ministre du tourisme, Alioune Sarr, les parties prenantes ont toutes suivi les recommandations du maire de Fatick et ministre des sports, Matar Ba. Dès lors, il a été décidé de choisir Cheikh Kanté comme président du comité électoral départemental de Fatick.



« Depuis ce matin nous étions dans ce processus, et par la grâce de Dieu la proposition du ministre Matar Bâ a été suivie. Je tenais à le remercier chaleureusement pour sa posture exemplaire et son engagement sans faille auprès des populations de Fatick mais surtout auprès du président Macky Sall » s’est félicité Cheikh Kanté qui tenait un meeting politique à Fatick, en vue des législatives…