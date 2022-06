Législatives 2022 : Benno prépare sa stratégie de campagne à Dakar et appelle à une forte mobilisation ce mercredi.

Les responsables de Benno Bokk Yakaar du département de Dakar se sont réunis ce dimanche pour échanger sur la définition d'une stratégie et la mise en place d’une équipe de campagne.



Au cours de cette rencontre, tenue en présence de responsables de Benno à Dakar tels le maire du Plateau, Alioune Ndoye par ailleurs, tête de liste départementale, Aminata Touré tête de liste nationale et le ministre Mor Ngom, coordonnateur du Secrétariat Exécutif Permanent de Benno, la question des préparatifs de la campagne à Dakar a été abordée.



Des discussions pour l’opérationnalisation et la démarche électorale ont été débattues par les responsables politiques de la mouvance présidentielle. Dans la foulée, ils ont rappelé la nécessité pour le régime présidentiel, de disposer de la majorité pour faire face, de manière efficace aux politiques publiques élaborées par le président Macky Sall au bénéfice des sénégalais.



Pour atteindre cet objectif, Aminata Touré et les autres responsables politiques de la mouvance à Dakar invitent les militants du département à la mobilisation pour contrer cette démarche de l’opposition qu’ils qualifient d' insurrectionnelle, pernicieuse et qui n’est qu’une option pour détruire des biens publics et privés.