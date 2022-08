Législatives 2022 : Benno Bokk Yaakaar gagne largement la région de Kaffrine.

La coalition Benno Bokk Yakaar a gagné dans les 4 départements que compte la région de Kaffrine.



À Kaffrine département, le nombre de suffrages valablement exprimés est de 53.634. La coalition Bokk Yakaar a obtenu 33.027, Yewwi Askan Wi 17.461, Wallu Sénégal 1.246 etc...



À Birkilane, Bby a eu 13.982, Wallu Sénégal 7.214, Yewwi Askan Wi 929. Dans le département de Koungheul, Bby caracole en tête avec 21.638, Yewwi Askan Wi 11.541, Bokk Gis Gis 5.497 et enfin dans le département de Malem Hodar : Bby a remporté les élections avec 12.300 voix suivie de Wallu Sénégal 4.338 voix, Naatangué 1.314 etc...