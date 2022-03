Législatives 2022 / BBY : Lancement du parrainage dans le département de Rufisque.

Ce samedi, les responsables politiques de BBY du département de Rufisque ont procédé au lancement du parrainage en vue de la participation de la coalition au pouvoir aux prochaines législatives.



La cérémonie, qui s'est déroulée sous la présidence du coordonnateur en charge du parrainage dans le département, le ministre d'État Ismaïla Madior Fall, a enregistré la présence quantitative et qualitative des responsables, militants et sympathisants.



À noter l'absence du ministre Omar Guèye et de Souleymane Ndoye. Étaient présents à cette rencontre les maires membres de la coalition (Moulaye Guèye de Diamniadio, Ndiagne Diop de Bambilor et Papis Diop de Tivaouane Peulh représenté par sa première adjointe) et les maires sortants aussi (Mame Oumar Mané, Albé Ndoye et Gorgui Ciss). Outre les maires, tous les partis alliés membres de BBY se sont faits représenter (PS, AFP, PIT, LD, PPC, REWMI...)



La plupart des têtes de listes parallèles dans les communes et la ville lors des dernières élections ont accepté de revenir dans la famille pour travailler dans l'unité et permettre au Président Macky Sall d'avoir la majorité parlementaire aux prochaines élections législatives.



Pour une collecte efficace des parrainages dans toutes les communes, il a été mis en place dans chacune d'elles une équipe inclusive de coordination des parrainages avec un coordonnateur (maire ou maire sortant) et un secrétariat technique au niveau du département. Les responsables ont décidé, pour l'animation politique du département, d'organiser des tournées de collecte des parrainages et d'animation dans chaque commune.



Les responsables ont désigné un comité de médiateurs désigné pour faire revenir dans le groupe les responsables n'ayant pas pris part à la cérémonie.