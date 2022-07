Législatives 2022 : And Nawlé du Dr Abdou Fall vote BBY pour une « majorité écrasante »

La coalition Benno Bokk Yakaar vient de recevoir un soutien de taille pour les législatives de 2022. En assemblée générale ce 24 juillet, le mouvement entrepreneurial féminin pour l'Émergence-EFE/And Nawlé a décidé de voter pour la mouvance présidentielle.



Le Dr Abdou Fall, coordonnateur dudit mouvement a réaffirmé son engagement et sa détermination pour participer à la victoire de BBY au soir du 31 juillet. Aymérou Gningue, président du groupe parlementaire de BBY, le directeur du Port Autonome de Dakar, Aboubacar Sadikh Bèye, Pape Mahawa Diouf, El Hadj Amidou Kassé, Seydou Guèye, ont tous fait le déplacement pour prendre part à cette rencontre qui a mobilisé du monde au Cices de Dakar.



Le mouvement Alternatives citoyennes Andu nawlé, "n'a pas vocation en tant qu'association à concourir au suffrage des citoyens. Il n'est pas un parti politique. Il n'est pas pour autant une organisation sans visage. Il est un mouvement résolument engagé aux côtés des forces politiques et sociales de la grande majorité présidentielle Benoo Bokk Yakaar", assure le Dr Abdou Fall.



Le Sénégal est à une étape cruciale dans sa trajectoire sur la voie de l'émergence. Selon toujours ce dernier, "le Plan Sénégal Émergent, avec sa composante capital humain comme levier de transformation structurelle de l'économie dans une sociéte de justice et un État de droit est pour notre mouvement une base solide pour construire le Sénégal de l'émergence. Et la place que le Président Macky Sall accorde aux urgences de solidarité et d'équité sociale et territoriale nous conforte dans nos choix d'engagement et de soutien déterminé de ces politiques".



Ainsi, "il est un devoir patriotique pour chacun d'entre nous d'y contribuer dans la solidarité et la co-responsabilité à tous les échelons de notre societé. Notre programme d'actions dans les prochains mois va comporter une composante importante d'activités liées à l'alphabétisation et la promotion des langues nationales comme contribution majeure dans l'eradication de l'analphabétisme au Sénégal", a -t-il assuré.



Toujours selon lui, "ces élections sont très importantes car il y va de la stabilité de notre cher pays. Dimanche prochain à cette heure les sénégalais seront en train de choisir les membres de l'Assemblée Nationale. Il faut voter dans la responsabilité et bien choisir nos députés...", a-t- il conseillé à la jeunesse.