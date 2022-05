Législatives 2022 / Amadou Ba rappelle les enjeux : « On a le choix entre un avenir radieux, une vision claire et le choix d’une aventure »

Les élections législatives revêtent une importance capitale et les gagner est un impératif. C’est du moins l’avis du ministre Amadou Ba. Pour le délégué régional du parrainage de BBY à Dakar, les populations ont un grand rôle à jouer dans le choix de poursuivre la vision du chef de l’État ou encore de suivre l’aventure.



« Nous exhortons les militants à continuer la vision du président Macky Sall car nous savons que les législatives, c’est des élections capitales et on a le choix entre un avenir radieux, entre une vision claire et le choix d’une aventure. Chacun de nous et partout où nous allons, avons constaté des réalisations palpables du président Macky Sall. Et je mets au défi quiconque de me prouver le contraire. Aujourd’hui on a le choix de continuer ces progrès et le choix de l’aventure.



Dans notre culture le faux lion y est figure et il est permis souvent à l’opposition de jouer le jeu. Car la démocratie permet d’égayer mais en âme et conscience, ils reconnaissent ces progrès réalisés par le président Macky Sall », a laissé entendre Amadou Ba qui procédait cet après-midi à la remise de 540 632 parrains pour la région de Dakar au délégué national Aminata Touré...