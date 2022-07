Législatives 2022 / Accueil de Aminata Touré à Thiès : Impressionnante mobilisation de Siré Dia magnifiée par Mimi.

Lors de la venue de la caravane de la tête de liste nationale coalition Benno Bokk Yakaar (BBY), Mimi Touré, le président du Conseil départemental, Siré Dia, a fait une grande mobilisation. En effet, ses militants et sympathisants se sont tous mobilisés à la permanence de leur leader avant de rejoindre, la caravane de la tête de liste nationale, Mimi Touré.



L'occasion a été saisie par Siré Dia pour dénoncer les actes de violence notés dans le camp de l'opposition avant d'appeler la jeunesse à plus de responsabilité pour éviter de se laisser emporter dans certaines dérives.



Selon lui, "il faut voter massivement le bulletin marron-beige de la coalition BBY pour la paix et la stabilité du pays afin de donner une majorité écrasante au Président, Macky Sall". La tête de liste nationale a aussi magnifié la grande mobilisation du président du Conseil départemental...