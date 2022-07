Tous les responsables et alliés de la coalition Benno Bokk Yakaar (BBY) de Tivaouane ont concrétisé, à travers une caravane, la dynamique unitaire dans laquelle ils se sont désormais inscrits pour donner une majorité absolue à leur coalition au soir du 31 juillet.



Face aux militants de Diop Sy, Diagne Sy Mbengue, Yaya Diallo entre autres, Abdoulaye Ndiaye Ngalgou est d'avis que "voter pour la coalition BBY c'est voter pour Seynabou Gaye Touré, Diagne Sy Mbengue, Yaya Diallo, Diop Sy, c'est voter pour l'émergence, la paix et la stabilité également pour une meilleure représentativité à l’Assemblée nationale".



L'ancien maire, Diagne Sy Mbengue, de soutenir qu'avec cette forte mobilisation de toutes les forces vives de BBY, il n'y a qu'un militant et c'est le militant de la sainte ville de Maodo Malick".



Pour Diagne Sy Mbengue l'avenir du pays dépend de ces élections législatives. Il est revenu sur les réalisations du Président Macky Sall avant d'inviter les populations à voter massivement pour une victoire de BBY. "Nous voulons que Tivaouane se distingue parmi les villes qui ont le plus grand pourcentage avec un taux de 75 à 95 %", a-t-il souhaité...