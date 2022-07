Les leaders de l'inter coalition Yewwi Askan Wi/Wallu étaient en tournée dans la commune de Chérif Lo, Fandène, entre autres. Ils se sont également rendus dans les villages de Mbaléne, Dalla, Kielle, Keur Ibra Ndeuri.



La tête de liste départementale, Birame Soulèye Diop a tenu à édifier les populations sur le choix du bulletin à faire le jour du vote pour éviter qu'ils commettent des erreurs. Il a invité les membres des comités électoraux à la vigilance pour mieux assurer leurs arrières.



Très confiant, Birame Soulèye Diop n'a pas manqué d'appeler les populations à voter pour l'inter coalition Yaw/Wallu. "Je vous invite à voter massivement pour Yaw / Wallu pour qu'au soir du 31 juillet, on puisse avoir une Assemblée nationale qui réponde aux aspirations des populations et non celle qui est à l'image de cette 13 ème législature".