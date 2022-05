Au sortir d'une audience avec le leader Idrissa Seck, coordonnateur régional de Benno Bokk Yakaar (BBY) à Thiès, les membres de la coalition "Wa Thiès" se sont sentis ragaillardis après cet entretien venu à son heure.



Idrissa Seck leur a rappelé l'importance du rôle qu'ils peuvent jouer pour ces élections législatives du 31 juillet, avant de leur servir un message éminemment politique, inclusif et plein de considération à leur égard par rapport aux préoccupations sociales, pour l'emploi des jeunes, des femmes en termes de financements, le foncier et celles en tant que mouvement alliés de BBY.



D'après le porte-parole du jour Amath Camara, "nous souhaiterions que l'on s'occupe plus des partis et mouvements membres de "Wa Thiès" en terme d'accompagnement logistique et financier. Nous sommes sur le terrain où nous investissons tous nos moyens humains et toute notre fidélité. Nous n'avons presque plus de vie de famille. Nous avons également attiré l'attention d'Idrissa Seck pour qu'on regarde "Wa Thiès" avec un autre œil dans le cadre de la dévolution des responsabilités pour faire face à une opposition ragaillardie par sa victoire aux élections locales. Nous voulons qu'au lendemain des élections l'on dise que Thiès a apporté la plus grande contribution pour la victoire de la coalition BBY".



La représentante des femmes, Dieynaba Diallo, a pour sa part magnifié les actes politiques que Idrissa Seck est en train de poser pour recoller les morceaux au sein de BBY. Non sans rappeler la place et rôle important que joue Ousseynou Diouf pour appuyer le Président Macky Sall.