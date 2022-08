Les résultats provisoires des élections législatives du 31 juillet dernier ont été rendus publics, ce 04 Août. Des élections qui, note le Groupe des Alliés de la Première Heures (GRAPHE) se sont déroulées dans de bonnes conditions, "démontrant ainsi la maturité du peuple à voter dans le calme et la sérénité."



Selon le GRAPHE, "grâce à une administration républicaine, notre pays a fini de s’offrir encore une fois en modèle et en vitrine de démocratie pour l’Afrique et le monde entier. Et d’ailleurs, c’est ce modèle d’une démocratie achevée qui est à l’origine de la nature de ces résultats."



Ainsi, les premiers alliés du chef de l'État, profitent de l'occasion pour "rendre un hommage appuyé à son Excellence le Président de la République, Macky Sall, principal artisan des mesures de renforcement de la clarté et de transparence des élections."



Le GRAPHE félicite également la coalition Bby qui, "malgré l'inflation mondiale qui affecte tous les pays du monde, a réussi à renouveler sa majorité parlementaire." Le GRAPHE tire le chapeau et adresse ses vives félicitations à la tête de liste nationale, Mme Mimi Touré, "qui vient de mettre fin au funeste et illusionniste projet de cohabitation de Yaw et de Wallu.



"À cette opposition qui, selon le GRAPHE, fait dans l’intimidation et la menace, il invite "à se calmer et de préparer son équipe B comme ils aiment irrespectueusement à le dire, à jouer son rôle de minorité à l’Assemblée nationale."



Pour finir, le GRAPHE demande à tous les souteneurs du Président Macky Sall "de resserrer les rangs pour barrer la route aux manipulateurs afin de renverser la tendance dans les centres urbains perdus aux élections. Ensemble continuons de défendre les valeurs de la République et les fondements de notre nation pour un Sénégal de paix, prospère et émergent." conclut la note...