Législative 2022 : Le démenti du coordonnateur communal de la coalition Bby de Mbour.

La déclaration sanctionnant, le samedi dernier, la réunion de la coalition Benno Bokk Yakaar (Bby) de Mbour est en train de soulever des vagues de contestation au niveau de la commune. Moins de 48 heures après que cette déclaration ait été rendue publique, pour dire que 13 partis et mouvements alliés de la grande majorité présidentielle soutiennent la candidature de Saliou Samb, le maire de la commune de Mbour vient d’apporter un démenti.



Dans cette déclaration dont Dakaractu a une copie, Fallou Sylla parle de ‘’mascarade orchestrée’’. ‘’La sortie de Saliou Samb, Président du Conseil départemental de Mbour, faisant état de son investiture par les partis de la coalition Bby aux élections territoriales du 23 janvier 2022 dans la commune de Mbour est une vue de l'esprit. Je tiens en ma qualité de coordonnateur communal de la coalition BBY à apporter un démenti formel à cette mascarade orchestrée dans le seul but de manipuler l’opinion’’.



La coalition Bby qu’il dit présider ‘’n’a jamais réuni à ce jour ses instances pour se prononcer sur une éventuelle candidature. Cette démarche est en droite ligne avec les recommandations de son excellence le Président de la république Macky Sall Président de la coalition BBY, invitant les responsables de ladite coalition à taire les querelles d’investiture et à rester à son écoute’’, a précisé le maire de Mbour.