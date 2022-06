Législative 2022 : Lat Diop tacle les responsables de BBY et les appellent à sortir de leur silence…

Face à la presse ce jeudi 30 juin 2022, Lat Diop responsable de BBY à Guédiawaye a taclé les leaders de l'Apr et de la Mouvance présidentielle, BBY, les appelant à sortir de leur silence et à défendre leur leader.



« Le président de la République Macky Sall a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui, nous ministres, Députés et Directeur généraux donc c'est anormal que les gens attaquent le président avec tout ce qu'il a fait pour nous et que nous restions dans le silence... rendons à César ce qui est à César... », a-t-il déclaré.