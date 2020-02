Légalisation de l'homosexualité / La réponse de Macky Sall à Trudeau : « J'accepte votre choix, mais... »

La question de l'homosexualité a été abordée par le président Macky Sall et le Premier ministre canadien Justin Trudeau qui faisaient face à la presse ce matin.

Mr Trudeau qui est venu visiter le Sénégal depuis mardi soir, s'est longuement entretenu avec le président Macky Sall sur plusieurs questions qui interpellent les deux pays.



Le Premier ministre canadien abordant la question de la légalisation de l'homosexualité, signifiera que : "le Sénégal est un leader en matière de démocratie et de défense des valeurs, de culture et de civilisation." Pour être plus clair dans ses explications sur le sujet, il ajoutera, qu'il est toujours pour la défense des droits humains. Le président connaît bien mes perspectives dans ce domaine".



Le président de la République lui répondra et en même temps aux journalistes qui lui avaient posé la même question. "J'accepte le choix du Premier ministre Trudeau d'être défenseur des droits humains, même si, il faut le dire, je n’en suis pas moins un." Et le président Macky Sall de poursuivre : "Il faut toutefois savoir que nous sommes dans un pays où les valeurs, traditions et coutumes sont coiffées par des normes qui en sont le condensé", précisera le chef de l'État devant le Premier ministre canadien.