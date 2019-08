League Cup : Ismaïla Sarr marque son premier but avec Watford face à Coventry City (3-0)

Face à Coventry City (3-0), lors d'un match de League Cup, Ismaïla Sarr a inscrit son premier but avec Watford qui l'a recruté à 30 millions d'euros + 5 en bonus à Rennes. L'attaquant sénégalais s'est engagé pour 5 ans en provenance du club breton.



Le joueur formé à Génération Foot (GF), servi en profondeur, a marqué sur une frappe croisée (37e). Titulaire sur le flanc droit de l'attaque de Watford, l'international sénégalais a joué ses premières minutes en match officiel, face à une formation qui évolue en League One (D3 anglaise).



En deuxième mi-temps, D. Janmaat a également été buteur avec les Hornets (56e). À l’heure de jeu, A. Peñaranda s'est offert un but (69e), permettant à ses coéquipiers de prendre le large. Watford et Ismaïla Sarr se sont qualifiés pour le troisième tour de la Coupe de la Ligue anglaise de football.