Leadership féminin : Le club des investisseurs sénégalais offre une formation à une quarantaine de femmes...

La deuxième session de l'atelier de formation, initiée par le club des investisseurs sénégalais est ouvert ce lundi. Pour cette édition, plus de 35 femmes vont être formées sur la thématiques du management du capital humain : "le leadership féminin pour repositionner le capital humain comme levier de performance et faire renaître la confiance dans nos institutions." Ainsi, conformément à la politique de responsabilité sociétale des entreprises, cette formation gratuite contribuera à renforcer les capacités techniques et de gestion des femmes à l'occasion de la célébration de la journée internationale de la femme.