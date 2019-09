Leadership et Genre : 70 femmes en matière de leadership formées par la Cellule genre du MSAS

La Cellule genre du Ministère de la santé et de l’action sociale (MSAS) en partenariat avec Abt Associates, a tenu ce vendredi 20 septembre, des sessions de formation en leadership féminin et genre. Cette formation structurée autour de 3 modules (Genre, Gouvernance, et leadership) a pour objectif principal de renforcer les capacités des femmes en matière de leadership et genre afin d’accroître leur participation dans les instances décisionnelles et leur autonomisation dans le cadre de la gouvernance sanitaire locale. Selon, Madame Gackou, coordinatrice de la cellule genre du MSAS, cet atelier vise à détecter les potentialités en matière de leadership, les qualités d’un bon leader et à partager des stratégies innovantes pour un management efficace des organisations féminines. À en croire la conseillère en genre, la formation initiale qui se déroule à Dakar s’articule autour de deux sessions destinées à soixante-dix femmes tout en y intégrant des hommes. Poursuivant son speech, Thiaba Faye d’ajouter que 390 femmes seront capacitées en matière de genre et leadership dans le cadre de la gouvernance sanitaire locale.