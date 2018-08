Le virus Ebola de retour en RDC : le dispositif de l’OMS pour éviter une propagation

«La région africaine est hors risque. Le risque zéro n’existe pas…, aucun pays n’est à l’abri, mais nous ne recommandons pas la fermeture des frontières », c’est ce qu’a déclaré un responsable de l’OMS (Organisation mondiale de la santé), à la suite de la résurgence de Ebola en RDC.



Le Dr Ibrahima Socé Fall, directeur de la Sécurité sanitaire et situation d'urgence à OMS Afrique a tenu ces propos lors d’une conférence de presse, ce matin à Dakar, avec le directeur général de l’institution.



Ce dernier est présent au Sénégal depuis le 27 août pour les besoins de la 68ème session du Comité régional de l’OMS pour l’Afrique.



«Ebola est une menace en RDC», a réagi le directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé, Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus. «En travaillant en étroite collaboration avec le ministère de la Santé et ses partenaires, nous combattrons cette crise comme nous l'avons fait la dernière fois», poursuit-il.



Pour rappel, la République démocratique du Congo fait «face à une nouvelle épidémie» de fièvre hémorragique Ebola, qui aurait déjà plus de 20 morts dans l'Est du pays. L’annonce a été faite mercredi par le ministre de la Santé de la RDC, tout juste une semaine après avoir annoncé la fin de la précédente épidémie.



La nouvelle épidémie menace la région de Béni, tandis que la précédente avait touché le nord-ouest du pays.