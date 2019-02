Le vice coordinateur du comité électoral de Saly, Pape Gana Ngom, confirme l'unité des responsables et envisage un score jamais égalé pour Macky Sall ...

Le vice coordinateur du comité électoral de Saly, par ailleurs président du mouvement "Pacte citoyen pour le développement du Sénégal" (PCDS), présent partout dans le pays, rompt le silence pour apporter la bonne information. Pour ce self made man, l'histoire des deux comités électoraux de Saly appartient au passé. Pour Pape Gana Ngom, le seul mot d'ordre reste la réélection du président Macky Sall avec la manière et dès le premier tour. Pour rappel, Pape Gana Ngom qui s'est toujours opposé au maire de Saly, Ousmane Guèye, a tout mis de côté en se rangeant derrière le maire dans l'unique but de réélire son candidat, Macky Sall...