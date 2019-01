Le vibrant hommage du FC Nantes à l'Argentin Emiliano Sala suite a sa disparution

Un portrait géant, des chants à sa gloire, son nom floqué sur les t-shirts. Le FC Nantes et son public ont honoré la mémoire d'Emiliano Sala mercredi. Le premier match depuis la disparition du joueur s'est conclu par un nul face à St-Étienne.



Il est des soirs où le football pèse bien peu et mercredi 30 janvier était l'un de ceux-là. Ce retour au jeu, les Nantais l'appréhendaient mais le désiraient aussi, car le footballeur argentin Emiliano Sala le modeste et surtout le battant n'aurait sans doute pas voulu les voir s'apitoyer.







Du portrait géant affiché sur le grilles du stade et devenu une sorte de petit sanctuaire à sa mémoire garni de fleurs et de bougies, à son visage s'affichant dans le rond central avant le match, ou encore son nom floqué sur le maillot de tous les Canaris, Sala était partout présent.





Dans l'après-midi, l'annonce de la découverte de débris appartenant vraisemblablement à l'appareil dans lequel le joueur a disparu avait encore ajouté un air d'adieu à ce rendez-vous...