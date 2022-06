Le trophée de la CAN à Tamba : Mamadou Kassé exprime aux autorités sportives la « gratitude de toute une région »

« Les populations de Tambacounda sont ravies de recevoir le trophée de la CAN. Nous vous exprimons toute notre gratitude. Nous vous prions de transmettre à nos chers champions nos félicitations et infinie reconnaissance. Ils nous ont procuré des moments inoubliables d'allégresse et de fierté. Les Lions ont montré surtout à la face du monde que nous formons une grande Nation. Unis, nous sommes imbattables dans tous les domaines.



Cette victoire à la CAN est annonciatrice d'un Sénégal qui gagne. Le sentiment d'appartenir à une grande Nation est le plus précieux carburant des peuples. Il naît et se développe à partir de grands événements heureux ou malheureux.



La Coupe du monde au Qatar sera plus belle et joyeuse qu'aujourd'hui. Je profite de cette occasion pour remercier la mission chinoise qui séjourne, par le truchement du ministre des Sports, dans la région pour la réhabilitation de notre stade régional (...) »