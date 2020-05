Le traçage des contacts : Une stratégie de déconfinement qui pourrait être profitable aux pays Africains.

Dans l'étude sur les stratégies de déconfinement basées sur le traçage des contacts sur lequel les Nations Unies ont travaillé, il est montré que les pays qui ont été les mieux à même de tester et de contenir les foyers de pandémie, à l'instar du Viet Nam, sont ceux qui ont eu tendance à s’appuyer davantage sur la stratégie de déconfinement basée sur le traçage des contacts.







Par ailleurs, dans les pays où le COVID-19 s’est répandu de manière fulgurante et incontrôlée, on remarque, d'après l'étude de la commission économique des nations unies pour l'Afrique, une tendance à recourir davantage à la stratégie de réouverture progressive et segmentée. On pourrait citer par exemple des pays comme l'Italie, l'Espagne, le Royaume Uni, les États-Unis etc...







Cependant, force est de constater que de nombreux pays ont recours à une combinaison de stratégies.







Le traçage, bénéfique pour l’Afrique







Selon la courbe des Nations Unies, on constate que certains d’entre eux sont à un niveau où le traçage des contacts pourrait constituer une stratégie de déconfinement réaliste. C'est l'exemple de certains pays qui sont parvenus à se procurer un certain nombre de résultats satisfaisants. Cette situation évolue rapidement et les données ne sont pas toujours fiables certes, mais les pays comme le Botswana, Maurice, la Mauritanie et la Namibie ont réalisé de nombreux tests dont les résultats montrent qu’ils ont peu de nouveaux cas pourraient éventuellement faire appel à la stratégie de déconfinement axée sur le traçage des contacts.







Cependant, c'est tout à fait le contraire dans certains pays comme le Maroc et le Nigéria qui ont un pourcentage élevé de tests positifs et comptent de nombreux nouveaux cas. Ils pourraient toutefois être obligés d’envisager une réouverture progressive et segmentée ou d’autres stratégies plus risquées.