Le taux de chômage des personnes âgées de 15 ans ou plus est à 10,8% (Ansd)

Selon les conclusions d’une enquête menée par l’Agence nationale de la Statistique et de la Démographie, le taux de chômage des personnes âgées de 15 ans ou plus est évalué à 10,8%. « Ce phénomène est légèrement plus noté en milieu urbain où 13,8% de la population active sont au chômage contre 7,6% en zone rural. Selon le sexe, le chômage affecte davantage les femmes (16,5%) que les hommes (5,9%) », note le texte qui a été publié vendredi passé. « Une répartition de la population des chômeurs par tranche d’âge montre qu’il affecte plus les jeunes », ajoute le document. « Les taux les plus élevés sont observés chez les jeunes des tranches d’âges 20-24 ans et 25-29 ans, soit respectivement 19,5% et 17,5%. Le phénomène touche moins les autres groupes d’âges. En effet, le taux de chômage des personnes de la tranche d’âge 35-64 ans, est estimé à 6,8% », relève notre source.

Qui précise : « La population potentiellement active (ou en âge de travailler), qui est celle des individus âgés de 15 ans ou plus s’élève à 7 728 868, soit 58,2% de la population totale. Cette limite d’âge (15 ans) a été fixée par la Convention 138 de l'Organisation internationale du Travail (OIT) sur l’âge minimum pour participer aux activités de production de biens et services. Cette population presque égalitairement répartie entre les milieux de résidence est en majorité féminine (52,0%) ».