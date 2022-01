Le tacle mal placé de Kalidou Koulibaly aux journalistes : "On n'a jamais crié haut et fort qu'on est les meilleurs, les favoris... C'est la presse qui nous colle cette étiquette"

C'est un Kalidou Koulibaly assez agacé qui a répondu aux questions des journalistes ce dimanche matin durant la traditionnelle conférence de presse d'avant-match organisée par la CAF. À l'occasion, le capitaine de la sélection nationale du Sénégal n'a pas hésité à pointer du doigt la presse en ces termes. "Je pense que l'étiquette de favori c'est vous qui la presse qui la donnez...nous on s'est jamais dit qu'on est favori à cette CAN là... On a jamais crié haut et fort qu'on était les meilleurs, qu'on devait gagner tous les matches 3-0. On sait que la CAN est une Coupe très difficile... Les commentaires négatifs je ne les prends pas énormément...", une manière de dire que les critiques et observations formulées à l'endroit des Lions ne sont pas toujours objectives d'après lui...