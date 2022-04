Le suspect des tirs dans le métro de New York a été arrêté (médias)

L'homme soupçonné d'avoir tiré dans le métro de New York mardi matin à l'heure de pointe, faisant 23 blessés, dont 10 par balles, a été arrêté mercredi, ont rapporté plusieurs médias américains, citant des sources policières. D'après le site de la chaîne NBC New York, le suspect a été arrêté à Manhattan. La police de New York a annoncé un point-presse imminent.