Le succès discret de COVID au Sénégal : Résultats des tests en 24 heures, vérification de la température dans chaque magasin, pas de bagarres pour les masques

Un autre pas, petit mais significatif : Chaque jour, un fonctionnaire du ministère de la santé fait le point sur la situation, révélant le nombre de nouvelles infections, le nombre de personnes qui ont été guéries et le nombre de décès.

« Si nous avons six personnes qui sont mortes, nous le disons. Si nous avons une personne, nous le disons », a déclaré M. Bousso. L'objectif est d'être totalement transparent, de maintenir la mobilisation des gens et de contrer toute suggestion selon laquelle le virus n'est pas une menace sérieuse, a-t-il expliqué.

Shannon Underwood, une avocate spécialisée dans l'immigration, originaire de Seattle, qui a déménagé au Sénégal avec sa famille il y a deux ans, a déclaré que la réponse du gouvernement a été impressionnante, voire parfaite. Underwood a déclaré qu'il était « bizarre » de voir la réponse américaine de loin, ajoutant qu'elle préférerait de loin vivre à Dakar.

« Il n'y a pas eu un seul moment où ma famille a pensé : Oh, nous aurions dû évacuer. Nous avons toujours pensé qu'être ici était le meilleur choix », a déclaré Underwood.

Ses amis sénégalais sont stupéfaits que les Américains se disputent le port de masques et que certains s'interrogent sur la gravité du virus.

« Les gens d'ici nous demandent : Ce n'est pas vrai, n'est-ce pas ? dit Underwood. La société et la culture d'ici... il est inimaginable qu'une personne rejette le port d'un masque pour protéger les gens autour d'elle. »

Elle et d'autres se sont habitués à la nouvelle norme au Sénégal, qui consiste à se faire contrôler la température et à recevoir un jet de désinfectant pour les mains chaque fois qu'ils s'aventurent à l'extérieur pour chercher de la nourriture ou d'autres nécessités.

Dans chaque épicerie, restaurant ou autre établissement, « un agent de sécurité se tient à la porte avec un thermomètre frontal thermique et une bouteille de désinfectant, dit-elle. Tout le monde s'y conforme sans problème, dit-elle, en travaillant ensemble en tant que communauté ... pour se maintenir en bonne santé".

Devermont a déclaré que le succès du Sénégal dans la lutte contre Ebola leur a donné un plan pour répondre à COVID « dès le départ ». Et il a noté que le Président Sall jouit d'une grande confiance dans tout le Sénégal, s'assurant que les gens prennent ses avertissements et les restrictions du gouvernement au sérieux.

Il a ajouté que le Président Sall a également donné l'exemple en décidant de s'isoler après avoir été exposé au virus, même si son test était négatif.

« Le Sénégal n'est pas sorti d'affaire », a déclaré M. Devermont, notant qu'il pourrait y avoir des lacunes dans les tests et d'autres incertitudes sur la façon dont le virus va y progresser. Mais jusqu'à présent, le pays a montré qu'il n'a pas besoin d'un système de santé de classe mondiale et de beaucoup d'argent pour garder le virus sous contrôle.

« Votre niveau de préparation est incroyablement important, et la base de ressources dont vous disposez est importante, a déclaré M. Devermont. Mais le leadership l'emporte sur tout cela. ... Et je pense que le Président Macky Sall et son gouvernement ont fait preuve d'un leadership extraordinaire. »

Dr Bousso a convenu que le Sénégal ne peut pas encore dire qu'il a le virus sous contrôle.

« Mais nous sommes optimistes et pensons que si nous continuons sur notre lancée, nous pourrons stopper cette épidémie dans le pays », a-t-il ajouté.