Le stade Lat-Dior archi comble pour Sénégal/Madagascar

A deux heures du coup d'envoi de Sénégal/Madagascar (19h GMT), le stade Lat-Dior est déjà archi comble comme annoncé auparavant. Toutes les 8 500 billets ont été vendus pour cette rencontre de la 6e journée des éliminatoires à la CAN 2019.



Il est vrai que la sélection sénégalaise est venue à Thiès avec ses stars et que cela constitue forcément une affiche qu'on n'avait pas vue depuis longtemps dans la capitale du Rail. En attendant le coup d'envoi, les deux sélections sont prêts à se jauger dans une ambiance digne de ce nom.



Devant son public, l'équipe du Sénégal aura un soutien de poids des Thièssois mais devra gérer l'attente qui en découle. La position de co-leader a déjà gonflé les supporters. Les malgaches sont en tout cas optimistes, et croient aux chances des coéquipiers du capitaine Faneva Andriatsima...