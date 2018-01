"Le singe le plus cool de la jungle" : H&M taclé pour sa pub jugée raciste

Par L'Obs



Après Zara et Kiabi, c'est au tour d'H&M de créer la polémique en mettant en ligne une publicité jugée raciste. Sur la version britannique de son site, la marque propose un pull à capuche vert avec l'inscription "coolest monkey in the jungle" ("le singe le plus cool de la jungle"), porté par un mannequin-enfant noir. Comment une marque de prêt-à-porter si populaire a-t-elle laissé passer une telle "bourde" ? C'est la question qu'a posée la mannequin Stephanie Yeboah, interpellant directement la marque ce dimanche 7 janvier sur Twitter :

Sur Twitter, la polémique s'est rapidement propagée.