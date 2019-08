Le « serial buteur », Diego Forlan prend sa retraite, après avoir fait trembler les filets à 318 reprises

« J’ai décidé d’arrêter de jouer au football professionnellement. On m’a récemment encore proposé de jouer, je cherchais des excuses mais je n’étais plus compétitif et c’était devenu trop difficile. » C’est avec ces mots, devant les caméras de Teledoce, que Diego Forlán a annoncé qu’il mettait un terme à sa carrière. Âgé de 40 ans, l’attaquant évoluait encore récemment au Kitchee SC, en D1 de Hong Kong mais l’Uruguayen a décidé de dire stop à une carrière bien remplie.

Avec 318 buts en 820 matches, Diego Forlan aura marqué sa génération, notamment en 2010 où il est élu meilleur joueur de la Coupe du Monde. Il referme une page qui l’aura vu remporter une Copa América avec la Celeste (2011), une Ligue Europa avec l’Atlético de Madrid (2010) et la Premier League avec Manchester United (2003.)