Le secteur postal à l'ère du numérique : Les acteurs se pensent sur les enjeux et défis…

Sous la présence du ministre des télécommunications et de l’économie numérique, les acteurs qui évoluent dans le secteur postal étudient les enjeux au moment où l’impulsion du numérique est plus que jamais pressante.



Yankhoba Diattara, en présence du directeur général de l’ARTP et des représentants de la direction de la poste et des opérateurs privés, a lancé officiellement la journée dédiée au secteur postal qui a pour thème : « Secteur postal à l’ère du numérique : Enjeux et leviers de croissance ».





Le ministre reconnaît que le secteur est dans une dynamique de mutation avancée grâce à la multiplicité innovatrice des services postaux. Ce couplage avec le numérique est ainsi une aubaine pour les acteurs qui attendent, à l’issue de cette journée, des recommandations pour rendre plus dynamique le secteur.