Le secrétariat exécutif de l’AFP félicite son leader et réinvite l’opposition au dialogue : « Le président appelle l’opposition à une concertation sur la révision du code électoral… »

Le secrétariat exécutif de l'AFP s’est réuni cet après midi pour rendre hommage à son leader de parti et président de l’Assemblée nationale pour son engagement patriotique durant toute la période de vote de la loi portant sur le parrainage.



En outre, cette réunion était une occasion pour rebondir sur l'importance du parrainage et sur la rationalisation de la vie politique du pays. Le secrétariat politique exécutif a tenu à saluer la maturité du peuple sénégalais pour n'avoir pas répondu à tout appel à la violence, et réaffirme la volonté de l'État de tendre la main à l'opposition pour un dialogue franc et sincère afin de trouver un consensus au bénéfice du pays.