Le responsable de l'entrepôt de destruction de Auchan Pikine arrêté et déféré...

Les éléments de la brigade de recherche du commissariat de Yeumbeul viennent de sauver beaucoup de Sénégalais d’une intoxication alimentaire certaine.

En effet, les hommes du commissaire Ibrahima Diouf ont arrêté nuitamment le responsable de l'entrepôt de destruction de Auchan Pikine et le chauffeur de la benne chargée du transport des produits avariés sur la décharge de Mbeubeuss.

Ces derniers convoyaient entre autres denrées du sucre et du riz qui étaient revendus à raison de 10 à 11.000 frs cfa le sac dans les différents marchés de la banlieue. Ils ont été arrêtés et déférés pour vol en réunion et mise en circulation de denrées alimentaires impropres à la consommation...