Le remède de Dethié Fall contre le parrainage : « Augmenter l’intensité du combat démocratique contre le président de la République

« Nous avons un pays malade de son président, le président de la République, Macky Sall. Nous avons une Assemblée nationale, malade de sa majorité qui a oublié sa mission », avertit Dethié Fall.



Le numéro 2 de Rewmi est d’avis que « le trop plein est affiché » avec cette volonté du pouvoir de faire passer, comme lettre à la poste, la loi afférente au parrainage. « L’heure est plus que grave et elle appelle à une mobilisation de toutes les forces vives de la Nation. Il faudrait une présence massive de ces forces-là le jour du vote de ce fameux projet de parrainage qui va bientôt arriver au niveau de l’Assemblée nationale. Ce parrainage, on ne cessera jamais de le dire, c’est quelque chose de catastrophique contre notre démocratie. Après l’utilisation de l’instrument judiciaire, le président de la République, Macky Sall, veut se doter d’un instrument politique pour écarter d’autres candidats », dixit Dethié Fall, qui a pris la parole lors de la conférence de presse tenue ce mercredi à Dakar par l’opposition parlementaire et extraparlementaire. Il exhorte les Sénégalais à se mobiliser et demande à ses camarades d’ « augmenter l’intensité du combat démocratique contre le président de la République Macky Sall.