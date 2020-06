Le racisme : Ce virus qui m’empêche de respirer depuis plus d’1 millénaire Hommage à Georges FLOYD.

L’un de mes plus grands regrets en rédigeant ce texte c’est de ne pas pouvoir le faire dans une langue africaine ! La rédaction d’un texte qui crie haro sur le mal nègre dans une langue européenne, arabe ou asiatique est déjà un aveu d’échec de taille ! Puisqu’il est ainsi, permettez-moi juste d’utiliser cette arme redoutable qu’est la langue française pour partager l’enseignement que je tire de l’assassinat de Georges Floyd. J’ai un profond attachement au palindrome le plus long de la langue française « RESSASSER ».



Le Palindrome renvoie à la situation d’un mot qui se lit exactement de la même manière dans les deux sens. Cela m’inspire particulièrement parce que l’on reproche aux Africains de ressasser le passé.



Le verbe RESSASSER montre bien en tant que palindrome que du passé de l’Afrique dépend son futur, si ce premier n’est pas honnêtement et correctement restitué et assumé avec responsabilité le dernier ne pourra jamais être saisi et l’humanité ne pourra jamais être guérie de ce virus, de cette haine, de ce mépris, de ce racisme qui lui ronge les entrailles et l'asphyxie ! Qu’on ne se méprenne point ! Le nègre est détesté partout dans le monde ! A tel point qu’il se déteste lui-même ! Les réactions suscitées par le meurtre de Georges Floyd au-delà des frontières américaines montrent bien que le malaise ou le mal-être noir est encore plus actuel que jamais ! Qu’on ne vienne pas me parler uniquement de haine blanche contre les Noirs ! Il faut être radical ! Presque tout le monde déteste les Noirs !



MEME CERTAINS NOIRS ! Il est admis en Mauritanie que les maîtres sont de toutes couleurs mais les esclaves sont toujours noirs ! Des Georges Floyd, il y en a peut-être régulièrement ! Qu’en savons-nous ? Toutes proportions gardées, quel est le statut des descendants d’esclaves noirs au Sénégal et dans la sous-région ? Comment sont-ils vus par les descendants des propriétaires ? Comment sont-ils traités ? N’avez-vous pas déjà entendu, visant un adversaire, un ancien chef d’Etat africain se dire descendant d’une lignée noble et esclavagiste ? N’avez-vous pas entendu la réplique du président visé se réclamant aussi d’une lignée noble, guerrière voire esclavagiste ? Ce vif échange nous interpelle et nous invite à réfléchir sur notre passé et ce que nous devons en tirer comme enseignement. Avez-vous déjà entendu parler de la noirceur des peuples de l’eau qui friserait le bleu ?



Ces paroles sortent quotidiennement de la bouche de certains Noirs. Avez-vous vu ces Noirs perturbés psychologiquement par leur honteux passé qu’ils n’arrivent pas à supporter à tel point qu’ils s’imaginent être autres que noirs ? Vous rendez-vous compte des milliers de milliards en argent dépensé par les Noirs (hommes et femmes) pour s’éclaircir la peau ? 2 Avez-vous déjà oublié cette vidéo tournée en août 2017 en Libye et diffusée par CNN ? Un marché aux esclaves (Noirs) au 21e siècle au troisième millénaire ? Comment ont réagi les élites africaines, les dirigeants à part la molle dénonciation ? Avons-nous la possibilité de nous installer dans les pays arabes et y construire une vie correcte, en tant que personnes respectées, sans être réduits en esclavage ? Pourquoi les Africains n’ont-ils pas le droit d’avoir une descendance dans les pays arabes du golfe et environs ? Je ne parle pas encore de métissage ! Avez-vous vu comment sont parqués les Africains dans les pays occidentaux ? Ils sont utiles parce que sur eux est rejetée toute la négativité de ces sociétés. Il suffit de s’intéresser à leur population carcérale pour s’en rendre compte ? Avez-vous vu comment sont traités les Noirs en Russie ? Certains ont tellement compris qu’ils pouvaient être tués de sang-froid sans suite qu’ils ont vite déguerpi. Avez-vous vu comme sont traités les Dravidiens indiens chez eux ? Avez-vous vu comment se comportent les Chinois avec les Africains ? Les derniers événements concernant des citoyens nigérians ne sont que la face cachée de l’Iceberg.



En 2003, des étudiants chinois, rencontrés en France, m’ont avoué qu’ils étaient persuadés, avant d’avoir discuté avec moi, que les Africains étaient inférieurs intellectuellement. Ahurissant non !? Imaginez ce que pense le Chinois qui n’a jamais quitté son pays ! Avez-vous oublié la traite transsaharienne ? Avez-vous oublié la traite transatlantique ? Avez-vous oublié « Mes ancêtres, les Gaulois » ? J’en suis témoin : face à un étudiant antillais qui refusait cette formule, un professeur métropolitain a osé le regarder, les yeux dans les yeux et lui dire que le viol des esclaves par le maître aux Antilles et le taux de métissage prouvent bien que « ses ancêtres ce sont les Gaulois ! » Avez-vous oublié les sacrifiés de la conquête coloniale ? Avez-vous oublié le sacrifice des tirailleurs ouest-africains lors des guerres de conquête ? Avez-vous oublié les zoos humains en France pendant les années 1930 ? Avez-vous oublié l’assimilation qui m’a donné cet accent curieux ? Avez-vous oublié le sacrifice des tirailleurs pendant les Première et Seconde Guerres mondiales ? Avez-vous oublié les tirailleurs ouest-africains massacrés à Thiaroye ? Avez-vous vu ces hommes qui dirigent nos États postcoloniaux ? N’avez-vous pas constaté qu’il y avait parmi eux des aventuriers, des incompétents, manipulateurs et violents, des dictateurs sans foi, ou encore des pouvoiristes, sans aucune conviction politique ne voulant le pouvoir et les honneurs, rien que le pouvoir et les honneurs » ? Reconnaissez-vous ces Noirs qui sont heureux d’être considérés comme différents des leurs parce qu’ils ont une fortune colossale parfois salement acquise ? Avez-vous oublié qu’aux indépendances, le tirailleur perdit d’office ses supposés droits en tant qu’anciens citoyen et combattant français à la retraite ? Il a fallu un combat sans relâche de l’ « association des tirailleurs sénégalais » pour qu’il puisse, plusieurs décennies plus tard, au moins profiter d’une pension minable à l’office des anciens combattants à Dakar.



Vous souvenez-vous du discours de l’ancien président français, Sarkozy à Dakar ? : En Afrique, «… tout recommence toujours et qu’il n’y a de place ni pour l’aventure humaine ni pour l’idée de progrès » ? Minable ! Avons-nous été capables de nous faire respecter ? Avons-nous fait face comme le fait l’Etat juif partout où on s’en prend à un de ces citoyens ? Quelle a été notre réaction face à l’agression, le meurtre, le commerce des Noirs considérés comme des sous-hommes au 21e siècle ? Avez-vous constaté la coïncidence entre le sens du mot noir et l’existence d’êtres humains à la peau noire ? Cette coïncidence sera exploitée, depuis le premier contact au détriment de l’homme noir. Pourquoi le mot noir signifie-t-il malheur, méchant, mauvais, mort, angoisse, diable… ? La liste est très longue puisqu’y figure tout ce qui relève du négatif.



Avez-vous entendu parler de la malédiction de Cham, l’enfant malsain qui serait ancêtre des Noirs ? Avons-nous interrogé ce que nos religions importées ou imposées ont de raciste ? 3 Avez-vous lu les textes du Romain, Solin sur les Ethiopiens ? « (…) les habitants ont un aspect monstrueux : les uns n’ont pas de nez, et leur visage plat offre les traits les plus difformes ; d’autres ont la bouche tellement rétrécie qu’ils ne peuvent prendre leur nourriture que par une petite ouverture et au moyen d’un tuyau d’avoine ; quelques-uns n’ont pas de langue, et ne se font entendre que par gestes et par signes ….»1 Avez-vous lu cet extrait du Grand Dictionnaire universel du XIXe siècle de Pierre Larousse ? : « C’est en vain que quelques philanthropes ont essayé de prouver que l'espèce nègre est aussi intelligente que l’espèce blanche. Un fait incontestable et qui domine tous les autres, c’est qu’ils ont le cerveau plus rétréci, plus léger et moins volumineux que celui de l’espèce blanche ... »



2 Ce Grand Dictionnaire universel du XIXe siècle date de 1872. Avez-vous lu ce passage du Petit Larousse illustré de 1905 qui était en usage pendant la scolarité des premiers étudiants noirs arrivés en France ? On peut y lire que le terme nègre désignait l’ensemble des peuples du sud du Sahara « qui forment une race d’hommes noirs inférieure en intelligence à la race blanche appelée caucasienne 3 ». Avez-vous lu Hegel ? Il ne consacrera à l’Afrique que cinq pages à travers lesquelles on note une horrible description des guerres qui ne font que refléter la stupidité africaine. Le Noir est un « homme naturel dans toute sa sauvagerie et sa pétulance 4 ».



Il s’étonnait, parlant de l’Égypte, qu’une si brillante civilisation ait pu naître à côté de la stupidité africaine. Avez-vous lu Gobineau ? : La race mélanienne, nous dit-il, offre le spectacle d’un monde où la sauvagerie et la violence sont à mettre sur le compte de la configuration physique de ces hommes. Avez-vous lu les thèses de Lucien Lévy-Bruhl et la mentalité prélogique des Africains ? Même s’il finit par se dédire, le mal fut déjà fait ! Avez-vous lu le honteux code de l’indigénat qui imposait le travail forcé ? L’astuce a consisté à remplacer le code noir par le code de l’indigénat. Le premier dit que l’Africain est un animal ou bien un bien meuble ! Le deuxième dit qu’il est un enfant fainéant à éduquer mais surtout à faire travailler ! Il ne faut jamais dénoncer l’un sans l’autre, car ils constituent à mes yeux une période honteuse pour l’humanité tout entière et riche d’enseignements.



L’esclavage a coûté la vie à des centaines de millions d’Africains, ce qui en fait le plus grand crime contre l’humanité. Il est, sans doute, avec la colonisation, responsable de la soumission et de la déshumanisation de l’homme noir. Cela s’est traduit par un complexe d’infériorité dont celui-là a du mal à se débarrasser jusqu’à l’époque contemporaine. Avez-vous oublié… ? Avez-vous entendu… ? Avez-vous vu… ? Avez-vous lu… ? Vous en rendez-vous compte… ? La liste tend vers l’infini ! Comment voulez-vous dans ces conditions-là que l’Africain noir se respecte et soit respecté dans le monde ? Y a-t-il un seul peuple dans le monde qui a subi une humiliation pareille et qui tient encore debout ? Je ne suis pas dans la comparaison des souffrances. Si j’ai tenu à ressasser le passé, c’est parce que l’histoire dite officielle ne me convainc pas. Et en plus, je l’accuse d’être responsable de la situation calamiteuse dans laquelle l’Afrique vit aujourd’hui, je l’accuse d’être à l’origine du malheur qui a pris place confortablement dans l’inconscient collectif noir. Dans celui-ci, l’Européen, l’Arabo-berbère est un malin ou un bourreau.



4 En réalité, le meurtre Floyd prouve, comme le disait Cheikh Anta Diop, que le mal est profond ! Le complexe de supériorité qui ronge le psychisme de l’Européen, qui est ancré dans le psychisme de l’arabe, qui envahit le psychisme asiatique a un répondant parfait à travers le monde : le complexe d’infériorité qui a complètement infecté le psychisme nègre. Les panafricanistes ont été très courageux mais ils n’ont jamais été véritablement aux manettes ! Les puissances occidentales veillaient toujours au grain. Il est temps maintenant d’AGIR pour rompre définitivement avec cette soumission et offrir à la descendance de Georges Floyd la possibilité d’être accueillie dans une Afrique puissante, prospère et respectée dans le monde !



Les passes d’armes entre intellectuels africains, s’ils ne portent pas sur les projets de développement scientifique, social, économique et culturel, n’ont aucun intérêt. Pis encore si les efforts consentis sont concentrés sur des accusations remettant en cause le patriotisme des uns et des autres. Si nous évoquons ce genre de question, c’est que le malaise ou le mal-être est profond ! L’urgence c’est l’action concrète ! Il est temps de faire du passeport africain un outil de voyage qui vaut passeport diplomatique comme l’est celui des grandes puissances, car est aussi Floyd cet universitaire obligé de faire la queue à l’entrée des ambassades occidentales pour pouvoir obtenir ce fameux sésame devant lui permettre de faire son voyage d’études en Occident. Est aussi Floyd ce jeune désoeuvré qui parcourt le Sahara pour rallier le Maghreb et plus tard l'Europe !



Est enfin Floyd tout Noir victime de l'image retenue des Africains noirs ! Il est temps aussi de travailler à une vraie citoyenneté qui fasse respecter le bien public ! Il est temps de sortir les Africains de l’ethnicisme pour en faire des citoyens ! Il est temps d’investir sans compter sur l’éducation et la formation professionnelle pour endiguer le désordre et l’indiscipline qui gangrènent nos pays ! Bref, il est temps de se sacrifier pour le développement de l’Afrique, car, ne nous y trompons pas, l’image de l’Afrique que nous montrons aux autres est celle qui sera retenue !



Pape Moussa SAMBA

Enseignant chercheur

EBAD UCAD