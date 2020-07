Le procureur Youssoupha Diallo prend service à l'Ofnac.

Lors du dernier Conseil supérieur de la magistrature, le procureur de la République de Mbour, Youssoupha Diallo, a été détaché à l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption (OFNAC).

Avant de commencer l'exercice de ses fonctions au sein de cette institution, le magistrat a sacrifié à la prestation de serment en ces termes : "Je jure d'exercer mes fonctions avec loyauté et probité et de respecter scrupuleusement le secret professionnel et la confidentialité des dossiers dont j'ai connaissance."

C'est donc ce lundi 13 juillet à 12h auprès de la cour d'appel de Dakar, au Palais de justice Lat Dior, que le procureur Youssoupha Diallo a prêté serment.

Pour rappel, Youssoupha Diallo était le procureur lors du jugement de feu Cheikh Béthio Thioune lors des événements de Médinatul Salam...