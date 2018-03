Le procès de l'Imam Ndao renvoyé au 09 avril / Les affaires Assane Kamara et Ibrahima Ly retenues pour cet après-midi

Le président de la Chambre criminelle spéciale devant statuer sur les affaires de terrorisme présumé vient de reporter le procès de l'Imam Alioune Badara Ndao et Cie. L'audience se tiendra le 09 avril prochain. Le procureur voit ainsi sa requête suivie par le tribunal, qui estime que le dossier n'est pas en état d'être jugé. Il a été constaté que l'ordonnance devant la chambre, qui vise tous les accusés en son entête et qui, dans son corps, a évoqué le cas de Alpha Diallo et de Mouhamed Lamine Mballo, est incomplète. Cependant, les affaires Assane Kamara et Ibrahima Ly ont été retenues pour cet après-midi