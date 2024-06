Le prix du pain passe à 150 Fcfa : Voici les nouveaux prix officiels retenus par le gouvernement du Sénégal

Suite aux directives du chef de l’Etat et sous l’autorité du premier ministre, les administrations des opérateurs économiques ont tenu des réunions pour convenir de la baisse des prix de l’huile de palme, du sucre cristallisé, du riz brisé ordinaire, de la farine de blé, du pain et du ciment.







Le ministre du commerce et de l’industrie Dr Serigne Gueye Diop a donné, ce vendredi 21 juin 2024, lors du conseil national de la consommation (CNC) et en présence de tous les opérateurs économiques et autres industriels, les prix retenus définitivement par le gouvernement. Pour l’huile raffiné, le prix du bidon de 20 litres est de 18.500 francs ( ex usine ou à l’importation ), le prix de gros est de 17750 francs le bidon de 20 litres. Le demi-gros est à 19.000 francs et pour le détail, la bouteille est à 1000 francs dans toutes les boutiques du Sénégal.





Le Kg de Riz à 410f et celui du sucre est à 600f Cfa





Le riz brisé à l’import va coûter 375.000 francs CFA la tonne en gros c’est 379000 et le demi-gros sera à 385000 et le prix du détail est à 410 francs CFA le KG. Pour le sucre cristallisé produit généralement à Richard Toll, la tonne sera à 558.000 francs , pour le sucre importé, le prix de gros sera à 566.000 francs, le gros à 571.000 francs, le demi-gros à 557.000 francs la tonne et le détail à 600 francs au lieu de 650.





Le pain passe à 150 f cfa...





Concernant le prix de farine de blé et du prix du pain, on aura pour la farine du boulanger de blé de type 55, sera désormais à 15.200 francs le sac de 50 kg et la farine boulanger améliorée sera de 15.700 francs le sac de 50kg. Par conséquent, pour le prix de la baguette, il passe de 175 à 150 francs soit une baisse de 25f.





Le sac de ciment est à 3550f Cfa





Le prix exclusif du ciment est de 66.000 par tonne, le prix au distributeur est de 71.000 francs la tonne. Le sac va désormais passer à 3550 francs cfa.







Pour rappel, ces mesures d’allègement du panier de la ménagère ont nécessité une enveloppe de 53,7 milliards de francs CFA dégagée par le gouvernement.