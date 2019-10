Le prix de la honte ! (Par Amadou Ba)

Macky Sall vient fièrement nous présenter le prix que lui a décerné la Fédération internationale pour la paix universelle. Cependant, ce Prix est une tâche pour la République et l'honorabilité du Sénégal. En effet, cette Fédération pour la paix universelle est considérée en France comme un SECTE par la MIVILUDES, l'organisme étatique de lutte contre les dérives sectaires.



Son fondateur Moon ainsi que la Fédération internationale pour la paix universelle sont accusés de lavages de cerveaux, d'embrigadement des jeunes, de mafia économique, de délinquance financière, de blanchiment d'argent et surtout d'extorsion de fonds.



Cette Secte représentée au Sénégal par le transhumant thiessoisDéthié Diouf, avait tenu son Congrès au CICAD à Diamniadiosous la présidence de Macky Sall entre Décembre 2017 et Janvier 2018. Ce prix est donc, un juste retour d'ascenseur.





La France surveille particulièrement cette Secte qui véhicule l'Apocalypse, notamment pour ses activités économiques mafieuses dans l'immobilier, les hôtels de luxe et le football.





Comment notre Président se laisse toujours piégé par la pègre internationale, de Timis en passant par Eyuk Ayong, et aujourd'hui le Révérend Moon Gourou d'une Secte?







Amadou BA



Membre du Mouvement National des Cadres Patriotes



PASTEF-LES PATRIOTES