Le prix de l'huile d'arachide passe de 900 à 1000f le litre.

Donnant suite aux instructions du chef de l'État exprimées à Kaolack relativement à la mise en place des conditions de commercialisation de l'huile raffinée, les acteurs concernés se sont retrouvés pour signer une convention pour la commercialisation de l'huile d'arachide.

Ainsi, le RAZAT et les industriels se sont mis d'accord sur la production de 100 mille tonnes d'arachide pour un coût de 100 milliards de francs cfa. L'huile artisanale communément appelée "ségal" sera revendue aux industriels à 650f le litre et ces industriels après le raffinage vont le mettre à la disposition des consommateurs au prix de 1000f cfa/litre.

Cependant, considérant les capacités de trituration des unités artisanales et celles de raffinage des industries oléagineuses qui demandent beaucoup de moyens, la Banque nationale pour le développement économique ( BNDE) s'est engagée à contribuer au financement de la commercialisation de l'huile d'arachide brute par la mise en place de lignes de crédit conformément à leur procédure d'octroi de crédit.