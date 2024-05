Le prix de l’aliment de bétail fixé à 5000 francs : La réalité, selon Babacar Gaye

Pour favoriser la disponibilité des moutons à des prix abordables pour la fête de Tabaski, l’Etat veut mettre les outils et l’aliment de bétail nécessaire pour la réussite de leur opération.



Le ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Elevage Dr. Mabouba Diagne, a tenu une réunion avec les provendiers ce lundi pour renforcer la production animale et la disponibilité des produits. Le prix du sac d’aliment de bétail est fixé à 5000 FCFA. Ce qui interpelle l’ancien ministre Babacar Gaye qui, dans un post sur sa page Facebook, dit avoir procéder à une vérification, en tant qu’éleveur.







« Lorsque j'ai eu écho de cette information tendant à faire croire que le prix de l'aliment de bétail a été réduit, je me suis empressé de m'adresser aux services de l'élevage de Kaffrine pour commander une bonne quantité afin de renforcer l'alimentation de mes 50 moutons en stabulation dans ma bergerie à Kaffrine » a-t-il indiqué au préalable. Mais grande a été sa surprise d'être informé que « le prix de 5000 francs concerne uniquement le sac vendu dans les foirails. Et que la vente se fait au prorata du bétail parqué dans l'enceinte du forail selon le quota disponible ». De manière plus explicite, Babacar Gaye ajoute : « Ce qui se fait au niveau des foirails, c’est une pratique qui a toujours été effectuée par les gouvernements. À Kaffrine effectivement, c’est au niveau du foirail que ça se vend à 5000. D’ailleurs, c’est de petites quantités qui sont données. Le chef de service de l’élevage à Kaffrine a dit à celui qui s’occupe de ma bergerie, qu’il n’ont pas encore reçu l’instruction de vendre à 5000. Donc, ils vendent à 9000 » a-t-il alerté précisant que cette baisse ne concerne pas les éleveurs et que c’est juste une décision momentanée au niveau des points dits Foirails