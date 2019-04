Le président de la FSF, Me Augustin Senghor, salue le professionnalisme et l’engagement de Dakaractu

« C'est la première fois que je viens dans les locaux de Dakaractu. Certes on vous suit à travers internet, mais c’est important de constater de visu le travail que vous abattez. Notamment dans le sport, donc je tenais à vous remercier et vous encourager. » C'est en ces termes que Me Augustin Senghor le président de la fédération sénégalaise de football, a salué le professionnalisme et l’engagement du groupe médiatique.