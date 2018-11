Le président de l'Ucs Abdoulaye Baldé aurait rejoint Macky Sall

Abdoulaye Baldé aurait rejoint Macky Sall. Les choses seraient en train de se préciser et une déclaration Serait attendue vendredi à Dakar. La raison selon nos sources, serait que le président des centristes peinerait à avoir le nombre de signatures requis. Il n’aurait pu avoir que 35.000 signatures et les 80%, il les aurait en Casamance.

Parmi les raisons évoquées, il y aurait les pressions de l'internationale centriste, et celles venues des familles religieuses. Sans compter ses comptes qui ont été bloqués...