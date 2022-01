Le président Macky Sall sur la Covid-19 : « Il nous faut respecter les recommandations sanitaires, y compris la vaccination »

À l’occasion de l’audience solennelle de rentrée des Cours et Tribunaux, ce mardi, le président de la République a invité les populations à « respecter les recommandations sanitaires, y compris la vaccination. » Le Chef de l’État a tenu à rappeler que « le virus est toujours là... Il peut être mortel et par respect pour nos morts, nos malades et les personnes vulnérables, il nous faut observer les recommandations », a-t-il demandé.